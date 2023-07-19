Во время проверки из киоска на Филипченко в Липецке изъяли 52 бутылки паленой водки Фото: принтскрин видео.

Жители Липецка пожаловались на киоск, где торговали паленой водкой и контрафактными сигаретами. Речь идет о павильоне у дома №9/1 по улице Филипченко. С проверкой туда нагрянули сотрудники регионального управления потребительского рынка и ценовой политики.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты нашли в киоске 273 пачки табачной продукции без маркировок, а также 52 бутылки контрафактного алкоголя. Возбуждены дела об административных правонарушениях. Материалы направят в суд. Виновных привлекут к ответственности.

Напомним, что во время рейда в Липецке изъяли 390 литров кваса. Прохладительный напиток незаконно продавали в четырех местах. Торговцы не смогли предоставить документы на свою продукцию. Данных о производителе тоже не было.