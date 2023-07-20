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НовостиСпорт20 июля 2023 6:20

Шесть медалей завоевали липчане на финише первенства России по стендовой стрельбе

Турнир состоялся в Санкт-Петербурге
Алексей СЕРГУНИН
Диана Тонких, Маргарита Жданова и Варвара Зайцева (слева). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Диана Тонких, Маргарита Жданова и Варвара Зайцева (слева). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В последний день соревнований были разыграны медали в упражнении «Скит, команды». Среди юношей команда в составе Кирилла Маринина, Павла Щедрина и Артема Бессонова завоевала бронзовую медаль. Среди девушек Диана Тонких, Маргарита Жданова и Варвара Зайцева стали вторыми. По итогам первенства России сборная команда Липецкой области заняла второе командное место. Тренируют спортсменов Дмитрий Бондарь, Ольга Батурина, Анжелика Мещерякова.

Днем ранее в упражнении «скит» среди девушек третье место заняла Маргарита Жданова. Среди смешанных пар второе место заняли Павел Щедрин и Диана Тонких, третьими стали Кирилл Маринин и Варвара Зайцева, Артем Бессонов и Маргарита Жданова.