Десять наград выиграли липецкие байдарочники на всероссийском турнире

Фото из телеграм-канала Спорт48.

Более 400 участников сражались в трех возрастных категориях на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. Липецкую область на соревнованиях представили гребцы Спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта. В активе наших земляков десять медалей, две из которых серебряные, остальные – бронзовые.

Вторые места заняли - Арина Юрова (девушки до 17 лет) на дистанции 200 метров (байдарка-одиночка), Ярослав Бойко, Сергей Лапин, Василий Шаталов, Александр Филатов (юноши до 15 лет) на дистанции 500 метров (байдарка-четверка).

Чаще всех (трижды) на пьедестал поднималась Дарья Путилина. В категории юниорок до 24 лет у нее третьи места на 200 м (байдарка-одиночка), 500 м (байдарка-двойка, в паре с Елизаветой Турецких) и еще раз на 200 м (гонка смешанная, байдарка-двойка, К-2 микс).