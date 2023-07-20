Водитель и трое пассажиров пострадали в столкновении «Лады» с деревом под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду 19 юля в Липецкой области в ДТП пострадали водитель и пассажиры. В Грязях на улице Толстовская «Лада-Гранта» врезалась в дерево. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 21-летний парень за рулем превысил скорость и не справился с управлением. Он, 18-летний пассажир и две девушки 17 лет получили травмы. Все они в больнице.

В тот же день в Липецком районе на дороге Вербилово-Грязное-Боринское столкнулись «Рено» и мотоцикл «Хонда». По предварительным данным, аварию спровоцировал 55-летний водитель иномарки. Пострадал 38-летний водитель мототехники. Медики оказали ему помощь и отпустили долечиваться домой.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других людей.