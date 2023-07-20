Холодную воду внепланово отключили на двух улицах Липецка из-за порыва 20 июля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 20 июля на двух улицах Липецка внепланово отключили холодную воду. Причина – порыв трубы у дома №151 по улице Московская. Ресурс вновь появится в домах горожан после окончания ремонтных работ.

Так, без холодной воды остались жители улиц Московская, 117, 119, 119А, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 111, 149, 151, 153; Кувшинова, 7, 10. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по заявкам жителей.

Липчан просят с пониманием отнестись к ситуации. Специалисты Росводоканала постараются завершить работы как можно быстрее. Уточнить интересующие вопросы можно в диспетчерской компании по телефонам: *6048, 236-048.