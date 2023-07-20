Под Липецком рецидивист поругался с другом и спрятал его мопед в кустах Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области безработный рецидивист поругался с другом и спрятал его мопед. Заявление об угоне поступило в полицию 7 июля. 47-летний владелец мототехники сообщил, что со двора его дома в Воловском районе исчез двухколесный транспорт.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники установили предполагаемого преступника. Им оказался безработный ранее судимый 40-летний житель соседней деревни. В тот день он приходил к своему знакомому, и они поссорились. Обидчивый мужчина выкатил мопед со двора и спрятал в кустах на соседней улице.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.