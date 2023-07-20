В Липецке женщина на «Лада Ларгус» сбила 10-летнего велосипедиста

Жительница Липецка за рулем «Лады» сбила 10-летнего велосипедиста Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 19 июля в Липецке сбили 10-летнего велосипедиста. ДТП случилось на проспекте 60 лет СССР вне пешеходного перехода. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, на школьника наехала 42-летняя женщина за рулем «Лады Ларгус». Мальчика доставили в больницу.

Ночью в областном центре на 15 микрорайоне 34-летняя липчанка, управляя «Фольксваген Поло», протаранила дерево. Она получила травмы. Женщину осмотрели медики и отпустили.

Напомним, что серьезная авария произошла в Грязях. Там 21-летний водитель «Лады-Гранты» превысил скорость и не справился с управлением. Легковушка врезалась в дерево. Пострадал молодой человек, его 18-летний пассажир и 17-летние девушки. Всем им понадобилась помощь врачей. Они в больнице. Подробности здесь.