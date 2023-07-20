В Липецке инспектор ДПС довез до больницы пенсионерку, которой стало плохо в пробке Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке инспектор ДПС помог пенсионерке экстренно добраться до больницы. 6 июля липчанка Дарья ехала с родственниками на машине. Ей вдруг стало плохо. Как назло, на дороге образовалась пробка. Медлить было нельзя.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, родные попросили помощи у автоинспектора, который дежурил у пешеходного перехода. Лейтенант полиции Андрей Загуменных сразу откликнулся на просьбу. Пенсионерку пересадили в патрульный автомобиль. Инспектор, включив спецсигналы, довез липчанку до больницы, где ей оказали необходимую помощь.

- Дарья обратилась в региональную Госавтоинспекцию и поблагодарила сотрудника полиции, оказавшего срочную помощь в ситуации, от которой напрямую зависела ее жизнь, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД.