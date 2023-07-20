Маршрут пяти автобусов сократят в Липецке из-за ремонта дороги на Пришвина 22 июля

В Липецке изменят движение нескольких автобусов Фото: Алина ПАЛАГИНА

В субботу, 22 июля, в Липецке немного сократят маршрут пяти автобусов. Речь идет о транспорте № 11, 321, 323, 332 и 379. Причина временных ограничений – в ремонте дороги по улице Пришвина, а также на разворотной площадке автобусов. Специалисты займутся укладкой асфальта, сообщили в пресс-службе мэрии. В течение всего дня маршрутки будут ходить до остановки «Улица Пугачева».

Напомним, с 15 июля в областном центре изменили расписание для шести городских автобусов. По новому графику ездят № 343, 17, 317, 11, 24 и 324.

Также временно приостановили работу транспорта №34. Количество маршруток №343 увеличили с восьми до 11. С подробностями можно ознакомиться по ссылке.