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НовостиОбщество20 июля 2023 10:51

100 детей из Володарского района ДНР приедут в липецкий лагерь «Березка» в августе

В оздоровительном комплексе поставили быстровозводимые корпуса
Алина ПАЛАГИНА
На лагерной смене в Липецкой области отдохнут около ста юных жителей Володарского района

На лагерной смене в Липецкой области отдохнут около ста юных жителей Володарского района

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В августе в Липецкую область приедут около 100 детей из Володарского района ДНР. Ребята отдохнут на летней смене в лагере «Березка». Юных гостей ждут интеллектуальные, творческие конкурсы и спортивные развлечения.

Оздоровительный комплекс находится в Добровском районе. Недавно на территории лагеря появились быстровозводимые модульные корпуса, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Постройки оборудовали всем необходимым для комфортного пребывания. Также специалисты сделали теплый пол в корпусах.

В прошлом году в лагерях региона тоже принимали детей из подшефного района. Кроме того, липецкие специалисты периодически проводят обучение для педагогов из ДНР.

Напомним, в начале июля на образовательную смену ЛГПУ приехали 47 ребят из Донецка. Школьники провели в городе больше недели.