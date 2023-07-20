Госкорпорация ВЭБ.РФ вложит 5,26 миллиарда в развитие трамвая в Липецке

В Липецке подписали соглашение с ВЭБ.РФ Фото: Алина ПАЛАГИНА

Государственная корпорация ВЭБ.РФ профинансирует проект по модернизации электротранспорта в Липецке. Соглашение подписали в правительстве региона в минувшую среду, 19 июля. Организация вложит в развитие городского трамвая 5,26 миллиарда рублей. Из Фонда национального благосостояния России Липецк получит 3,3 миллиарда, сообщили на официальном сайте корпорации.

Общий объем инвестиций в проект составит 14,5 миллиарда, отметили в пресс-службе областного правительства. Средства ВЭБ.РФ составят 38% от всего планового бюджета.

Госкорпорация направит на развитие трамвая около пяти миллиардов рублей Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Напомним, в город доставили первые два трамвая. В 2023 году в региональный центр должны поставить еще 24 современных вагона. Обновленный транспорт запустят к концу текущего года.