Житель Липецкой области оформил четыре кредита и перевел мошенникам 2,8 млн Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мошенники уговорили жителя Липецкой области оформить на себя четыре кредита. 29-летнему мужчине из Ельца позвонил «сотрудник полиции». Он сообщил, что кто-то пытается взять на его имя займ. Чтобы операцию не одобрили, ельчанин должен снизить свой кредитный потенциал.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, под давлением афериста мужчина в течение недели обратился в четыре банка. Он оформил кредиты на общую сумму в 2,8 млн рублей. Эти деньги он перевел по реквизитам, которые озвучил лжеполицейский.

Через некоторое время ельчанину позвонили реальные представители банка. Они спросили, почему он не выплачивает кредит. Тогда житель региона понял, что его обманули.