Свет отключат на 27 улицах Липецка в пятницу 21 июля, питьевую воду – на Озерной

На каких улицах Липецка отключат электричество и холодную воду в пятницу Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 21 июля, в Липецке из-за ремонтных работ отключат питьевую воду и свет. Без электричества останутся жители домов на 27 улицах. Лампочки погаснут с девяти утра до пяти вечера, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подачу электроэнергии ограничат по улицам Загородная, 9; Воровского; Балмочных , 15б; Качалова, 10, 5; Нестерова, 10, 12, 12а, 8, 8а; Тельмана, 57; Асфальтная, 33а; Байкальская, 29; Владивостокская; Владимирская, 44; Краснодарская; Майская, 18, 21; Морская, 124, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97; Пензенская; Пришкольная; Речная, 20; Санаторная, 19а, 20, 5; Таежная, 12, 15, 1а, 22, 3, 30/1; Тепличная, 24а, 31; Уступная, 2, 26; Фруктовая, 3; Южная; 15-й микрорайон; Водопьянова; Качалова, 2, 4, 6; Попова, 1, 3 и Мусорского, 7.

Подробности можно узнать по бесплатному телефону «Россети Центра»: 8-800-220-0-220. Сотрудники отвечают круглосуточно.

Холодную воду перекроют на улице Озерная. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера, отметили в пресс-службе «РВК-Липецк». Машина с водой будет приезжать по заявкам жильцов. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: 6048, 236-048.