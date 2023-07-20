В Липецке третью неделю ищут пропавшего 17-летнего подростка в серой кофте

В Липецке три недели назад пропал 17-летний школьник Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке уже третью неделю ищут 17-летнего подростка. Артур Казаченко пропал 29 июня. С тех пор о местонахождении школьника ничего не известно, сообщили в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт». Требуется помощь добровольцев.

Приметы парня: ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы и карие глаза.

Подросток был одет в серую кофту, серые джинсы и серые кроссовки.

Жителей региона, которые обладают какой-либо информацией об Артуре Казаченко, просят позвонить на горячую линию организации: 8-800-700-54-52. Звонки по России – бесплатны. Также можно обратиться по номеру «112».

Напомним, 19 июля в областном центре в районе Центрального рынка пропал 12-летний мальчик. Антон Черняев был одет в синий спортивный костюм и красную футболку.