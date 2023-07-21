Восемь студентов и аспирантов вузов выиграли гранты в 500 тыс на научные проекты в Липецке

Молодым ученым из Липецкой области вручили гранты на полмиллиона Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке наградили молодых ученых. Восемь студентов и аспирантов ЛГТУ и ЕГУ выиграли гранты в 500 тысяч рублей. Представители вузов победили в конкурсе научных проектов «УМНИК», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Молодые липчане презентовали идеи губернатору Игорю Артамонову. Активные жители области разрабатывают электронного помощника для медиков, технологию возделывания яровой пшеницы, модель дрона для контроля и слежения за трассами. В конце встречи глава региона вручил начинающим ученым дипломы.

Губернатор наградил победителей дипломами Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Напомним, Липецкая область потратила на медицинское оборудование и технику полтора миллиарда за первое полугодие. На капитальный ремонт поликлиник и больниц направили более 603 миллионов.