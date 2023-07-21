Спасатели предупреждают жителей Липецка о ливнях и грозах с порывами ветра до 16 м/с

На Липецк вновь надвигается гроза с сильным дождем Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке в ближайшие два-четыре часа ожидают непогоду. Спасатели предупреждают жителей областного центра о ливнях с грозами. Также синоптики обещают усиление северо-западного ветра с порывами до 16 метров в секунду, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на УГО ЧС.

Горожан просят помнить о правилах безопасности. Во время буйств погоды не стоит выходить из здания. Если сильный дождь и ветер застали на улице, советуют спрятаться в подземном переходе, подъезде или магазине.

Не следует укрываться под крышами домов, деревьями или стоять рядом со столбами линий электропередач, остановочными павильонами и рекламными щитами. Порыв ветра может сорвать кровлю, ветку или провода.