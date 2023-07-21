Суд удовлетворил иск 14 жителей Липецка и обязал мэрию отремонтировать дорогу на Ковалева

Суд отклонил апелляцию мэрии Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке отремонтируют дорогу по улице Ковалева по решению суда. В мае 2023 года 14 жителей областного центра подали иск на департамент благоустройства мэрии. Горожане жаловались на отказ ведомства приводить улицу в порядок. Асфальт просел, образовались ямы и выбоины. Состояние покрытия мешало проезжать экстренным службам и личным автомобилям.

Тогда администрацию обязали восстановить проезд от дома №109 до постройки №115 «а» по Ковалева. Однако ответчик не согласился и подал апелляцию. Департамент указал, что данная дорога не входит в перечень общего пользования местного значения города. Значит, мэрия не несет ответственность за этот участок.

Липецкий областной суд разрешил спор. Дело в том, что проезд не относится к дорогам ни федерального, ни регионального, ни межмуниципального значения. Получается, что участок автоматически попадает в список «местного значения» и следить за его состоянием должен департамент.

– Не включение спорного участка в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения свидетельствует о ненадлежащем контроле за техническим состоянием дорог и не может являться основанием для отказа в иске, – привела апелляционное определение объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

В итоге жалобу мэрии не удовлетворили. Решение первой инстанции оставили без изменений.