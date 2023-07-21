Водитель «Вольво» скончался на месте ДТП после столкновения с ГАЗом на Папина в Липецке

Водитель легковушки умер после столкновения со стоящим ГАЗом Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший четверг, 20 июля, в Липецке произошло смертельное ДТП. В половину девятого вечера на улице Папина 39-летний водитель «Вольво» врезался в стоящий ГАЗ.

На место ЧП приехала машина скорой помощи, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. К сожалению, автомобилист скончался на месте происшествия. До того, как врачи успели доставить липчанина в больницу.

В тот же день в областном центре в аварию попали «Лада Ларгус» и «Фольксваген Поло». По предварительным данным, 65-летний горожанин за рулем первой легковушки нарушил очередность проезда и столкнулся с иномаркой. На немецком авто ехал 20-летний парень.

Пострадал 46-летний пассажир отечественной машины. Мужчину увезли в медучреждение.