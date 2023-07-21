76-летний пассажир «Тойоты» пострадал в тройном ДТП с «Мицубиси» и «Киа» под Липецком

В Липецкой области произошло тройное ДТП с иномарками Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший четверг, 20 июля, в Усмани Липецкой области случилось тройное ДТП. По предварительным данным, 62-летний водитель «Киа Сид» не уступил дорогу иномарке на перекрестке улиц Достоевского и Советская.

Автомобилист врезался в «Тойту-Королла», на которой ехал 29-летний житель региона. По цепной реакции японская машина столкнулась со стоящим «Мицубиси Аутлендер». За рулем третьей машине находился 66-летний мужчина, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

В результате аварии пострадал 76-летний пассажир «Тойоты». Пенсионера доставили в больницу и назначили амбулаторное лечение.

Напомним, 39-летний водитель «Вольво» скончался на месте ДТП после столкновения с ГАЗом. Врачи не успели доставить пострадавшего в медучреждение.