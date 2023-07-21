Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 июля 2023 7:59

27-летний водитель перевернувшейся «Лады» попал в больницу после аварии под Липецком

ДТП произошло ранним утром 20 июля
Алина ПАЛАГИНА
В Данковском районе перевернулась легковушка

В Данковском районе перевернулась легковушка

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Ранним утром минувшего четверга, 20 июля, в Данковском районе Липецкой области произошло ДТП. На улице Центральная села Тербунки 27-летний водитель «Лады-Калины» не справился с управлением. Машина съехала в кювет, сообщили в пресс-службе управления МВД. Легковушка перевернулась. Автомобилист пострадал. Медики увезли парня в Данковскую больницу.

За сутки жители региона нарушили правила дорожного движения 7 681 раз. Инспекторы остановили пять пьяных автолюбителей. 54 водителя ехали без ремня безопасности. Безответственных липчан привлекли к административной ответственности.

Камеры записали 7 361 случай, когда автомобилисты превышали скорость. Также на дорогах области зарегистрировали 16 инцидентов механического столкновения авто.