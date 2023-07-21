27-летний водитель перевернувшейся «Лады» попал в больницу после аварии под Липецком

В Данковском районе перевернулась легковушка Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Ранним утром минувшего четверга, 20 июля, в Данковском районе Липецкой области произошло ДТП. На улице Центральная села Тербунки 27-летний водитель «Лады-Калины» не справился с управлением. Машина съехала в кювет, сообщили в пресс-службе управления МВД. Легковушка перевернулась. Автомобилист пострадал. Медики увезли парня в Данковскую больницу.

За сутки жители региона нарушили правила дорожного движения 7 681 раз. Инспекторы остановили пять пьяных автолюбителей. 54 водителя ехали без ремня безопасности. Безответственных липчан привлекли к административной ответственности.

Камеры записали 7 361 случай, когда автомобилисты превышали скорость. Также на дорогах области зарегистрировали 16 инцидентов механического столкновения авто.