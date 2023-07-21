В ночном пожаре под Липецком погибли 150 птиц, 20 свиней, 13 овец, пять коров и кроликов

В Липецком районе сгорел сарай со скотом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В эту пятницу, 21 июля, в селе Грязное Липецкого района в пожаре сгорела хозяйственная постройка со скотом. В диспетчерскую позвонили около двух часов ночи. На место происшествия по улице Чапаева приехали четыре расчета, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. С огнем помогал бороться один доброволец.

Во время пожара погибли 150 птиц, 20 свиней, 13 овец, пять коров и пять кроликов. Пламя полностью уничтожило сарай площадью в 200 квадратных метров. Специалистам удалось спасти жилой дом. Также сотрудники не допустили, чтобы огонь перекинулся на два автомобиля.

Ранним утром ЧП случилось на проезде Товарный в областном центре. Вспыхнул торговый павильон с инструментами. Возгорание тушили три расчета МЧС. Огонь повредил внешнюю отделку на площади в три квадрата. К счастью, никто не пострадал.