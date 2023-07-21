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НовостиОбщество21 июля 2023 8:46

Городская больница №4 в Липецке задолжала 18 поставщикам 11 миллионов рублей

Поликлиника не смогла заплатить по договорам из-за нехватки средств
Алина ПАЛАГИНА
"Липецк-Мед" не погасил долги 18 поставщикам

"Липецк-Мед" не погасил долги 18 поставщикам

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Городская больница №4 «Липецк-Мед» задолжала предпринимателям по государственным и муниципальным контрактам. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, медучреждение не погасило долг в 11 миллионов рублей.

По данным на 1 июля 2023 года, оплаты ждут 18 поставщиков. Поликлиника не смогла перечислить деньги из-за временного недостатка средств, отметили в органах. Правоохранители проводят проверку. Результаты опубликуют на сайте ведомства.

С 2015 года юрлицам и бизнесменам удалось получить более 990 миллионов долгов по государственным и муниципальным договорам в Липецкой области. После вмешательства прокуратуры 19 добросовестным подрядчикам вернули около 33,7 миллиона рублей.

Напомним, мэрию Липецка обязали заделать ямы в дорогах по решению суда. Иск подали 14 жителей областного центра.