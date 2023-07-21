Клещи покусали 3087 детей и взрослых в Липецкой области

В Липецкой области от укусов клещей пострадали более трех тысяч жителей Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области от укусов клещей пострадали 3 087 взрослых и детей. Среди пациентов оказались 1400 юных липчан, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

2 643 клеща отправили на лабораторные исследования. Эксперты выяснили, что 374 из них инфицированы возбудителем боррелиоза, 158 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека. Также в семи пробирках нашли возбудитель моноцитарного эрлихиоза. Специалисты отмечают, что вирус энцефалита в области не циркулирует.

В 67% случаев жители региона пострадали на приусадебных участках. В 17,5% паразиты присасывались к липчанам на природе. Почти на 7% клещи напали на территориях садоводческих товариществ.

Сотрудники обработали от клещей около 975 гектаров. К лету средство против клещей распыляли на площади в 87 гектаров.