Медучреждения закупают лекарства на случай инфекции холеры в Липецкой области

В соседнем с Липецкой областью регионе обнаружили холеру Фото: Юлия КЛЮЕВА

В соседнем с Липецком областью регионе обнаружили холеру. В Тамбовщину из Индии приехал житель Дели, пишет tambov.kp.ru. Иностранцу стало плохо в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово. Медики провели обследование. Анализы показали возбудитель опасной инфекции. Гостя госпитализировали.

На данный момент состояние мужчины оценивают как удовлетворительное. Как сообщил lipetsk.kp.ru главный врач Липецкой областной клинической инфекционной больницы Андрей Филатов, на данный момент в регионе не выявили ни одного случая холеры. Также медицинские работники подготовились на случай распространения инфекции в Липецкой области.

– Учреждения здравоохранения закупают лекарственные, диагностические препараты и средства индивидуальной защиты, – отметил Андрей Филатов. – Регулярно проводится обучение персонала. Больницы готовы к доставке больного в инфекционное отделение и проведению противоэпидемических мероприятий.