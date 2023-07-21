В Липецке осужденный за отрезанные уши друга пытался оспорить размер компенсации в 700 тысяч Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкий областной суд рассмотрел в апелляции дело об отрезанных ушах. Осужденный и потерпевший оспаривали размер компенсации морального вреда. Первый заявил, что она завышена. Пострадавший, наоборот, требовал увеличить ее размер.

Напомним, 10 октября 2021 года на улице Космонавтов в Липецке мужчины, распивая алкоголь, поссорились. Житель Подмосковья ударил оппонента по голове, а потом повалил на землю и отрезал уши. Медикам удалось полностью восстановить одну ушную раковину. Вторую – частично. На лице остались рубцы по контуру надрезов.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, 34-летнего уроженца Московской области приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Также ему присудили выплатить компенсацию морального вреда в 700 тысяч рублей.

Осужденный попытался оспорить квалификацию степени тяжести причиненного вреда – с тяжкой на среднюю. Он объяснил, что хоть внешность знакомого обезображена, он может скрыть длинными волосами или головным убором. Его защитник счел размер компенсации завышенной. Представитель потерпевшего просил увеличить выплаты до 5 миллионов рублей.

Увы, ни одна из сторон не получила желаемого. Суд оставил приговор без изменения.