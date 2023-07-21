Росгвардейцы проверили 3200 владельцев огнестрельного оружия в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

С начала года росгвардейцы изъяли у жителей Липецкой области 400 единиц оружия. Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы проверили более 3 200 владельцев гражданского огнестрельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, сотрудники выявили более 280 нарушений, аннулировали свыше 150 лицензий и разрешений. Липчане добровольно сдали 170 устройств.

Также росгвардейцы посетили частные охранные организации: после 25 проверок к административной ответственности привлекли 30 юридических и должностных лиц. За полгода составили более 340 административных протоколов.

Напомним, что в Липецке осужденный за отрезанные уши друга пытался оспорить размер компенсации в 700 тысяч. Он просил суд снизить сумму выплаты. Подробности здесь.