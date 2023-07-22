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НовостиПроисшествия22 июля 2023 7:28

В Липецке полицейские поймали иностранца с 207 граммами героина и метадона

27-летнему мужчине грозит до 20 лет тюрьмы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке полицейские поймали иностранца с наркотиками

В Липецке полицейские поймали иностранца с наркотиками

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области задержали иностранца с наркотиками. Им оказался безработный 27-летний уроженец одной из республик Средней Азии с временной регистрацией в Московской области. Его поймали с поличным, когда он делал «закладку». С собой у него было 207 граммов героина.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, злодей приехал из Воронежа, чтобы распространять запрещенные вещества в области. В его съемной квартире полицейские обнаружили еще 8 граммов метадона.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере». Иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что росгвардейцы проверили 3 200 владельцев оружия в Липецкой области. С начала года у жителей региона изъяли 400 единиц оружия.