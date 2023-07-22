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НовостиОбщество22 июля 2023 7:37

Холодную воду отключат на 14 улицах Липецка в воскресенье 23 июля

Специалисты ремонтируют сети
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Холодную воду отключат на 14 улицах Липецка в воскресенье 23 июля

Холодную воду отключат на 14 улицах Липецка в воскресенье 23 июля

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 23 июля в Липецке отключат холодную воду. Без ресурса останутся 14 улиц города. Причина тому – ремонтные работы на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в районе Сырского Рудника по улице Прудная, 2, а также в частном секторе: Городовикова, Минская, Смирнова, Солнечная, Жактовская, Поселковая, Паровозная, Прудная, Рябиновая, Ударников, переулок Узорный.

На этот же период времени холодную воду отключат в домах №1 и №3 по улице Октябрьская и в частном секторе: переулок Морозова, Кочубея.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Прудная 2; Октябрьская, 1 и по заявкам жителей. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.