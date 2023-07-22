В Липецке иностранец заключил контракт на службу и получил гражданство РФ Фото: Александр КОЦ

Иностранец из Липецка заключил контракт с Минобороны. Немец отправился на фронт, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Иностранцы, заключающие в Липецкой области контракты на военную службу, в упрощенном порядке получают гражданство РФ, а также их родители, супруги и дети. Контрактникам единовременно выплачивают из региональной казны 50 тысяч, а из федерального бюджета – 195 тысяч рублей. Еще 200 тысяч можно получить от предприятий. При выполнении задач в зоне спецоперации минимальное денежное довольствие – от 204 тысяч рублей.

Напомним, что 34 беременным женам бойцов СВО выплатили более 1,2 миллиона в Липецкой области. Жительницы региона получили разовые пособия в 36 278 рублей. Семьям с детьми до трех лет ежемесячно перечисляют 15 548 рублей на каждого ребенка. Подробности здесь.