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НовостиПроисшествия22 июля 2023 15:01

Пара из Саратовской области надругалась над 12-летним школьником в Липецке

Суд арестовал подозреваемых на 2 месяца
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Суд арестовал подозреваемых на два месяца

Суд арестовал подозреваемых на два месяца

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке арестовали пару из Саратовской области. По версии следствия, мужчина и женщина надругались над 12-летним школьником. Это происходило в квартире с вечера 19 до вечера 20 июля. Их действия квалифицировали по п.б ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, подозреваемые - 36-летний уроженец Саратовской области и 55-летняя женщина из Иркутской области. Октябрьский районный суд Липецка заключил их под стражу на 2 месяца.

Напомним, что в области задержали иностранца с 200 граммами наркотиков. Полицейские изъяли у злодея героин и метадон, когда он делал закладки. 27-летнему уроженцу из республик Средней Азии грозит до 20 лет тюрьмы.