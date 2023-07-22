Пара из Саратовской области надругалась над 12-летним школьником в Липецке

Суд арестовал подозреваемых на два месяца Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке арестовали пару из Саратовской области. По версии следствия, мужчина и женщина надругались над 12-летним школьником. Это происходило в квартире с вечера 19 до вечера 20 июля. Их действия квалифицировали по п.б ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, подозреваемые - 36-летний уроженец Саратовской области и 55-летняя женщина из Иркутской области. Октябрьский районный суд Липецка заключил их под стражу на 2 месяца.

Напомним, что в области задержали иностранца с 200 граммами наркотиков. Полицейские изъяли у злодея героин и метадон, когда он делал закладки. 27-летнему уроженцу из республик Средней Азии грозит до 20 лет тюрьмы.