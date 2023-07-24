35-летний мужчина погиб во время пожара в заброшенном доме под Липецком

В Грязинском районе в пожаре погиб мужчина Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшее воскресенье, 23 июля, в Грязинском районе Липецкой области произошел пожар. На улице Заречная в селе Петровка вспыхнул заброшенный дом площадью в 40 квадратных метров. Половина здания состояла из дерева, вторая – из кирпича.

Спасателей вызвали около 23:09. На место выехали два расчета, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. С огнем также помогали бороться два добровольца.

Во время ЧП погиб 35-летний мужчина. Пламя разрушило крышу по всей площади и внутреннюю отделку на девяти квадратах.

Днем ранее, 22 июля, в селе Большая Кузьминка по улице Звездная загорелся жилой дом площадью в 96 квадратов. Пожарным позвонили примерно в три часа ночи.

На место происшествия выехали два расчета МЧС. Постройку помогали тушить два добровольца. К счастью, никто не пострадал. Огонь повредил кровлю на 20 квадратах.