«Шевроле Нива» сгорела в селе Недоходовка Липецкой области

В Измалковском районе сгорела иномарка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшее воскресенье, 23 июля, в Измалковском районе Липецкой области загорелся автомобиль «Шевроле Нива». ЧП произошло в селе Недоходовка на улице Центральная рядом с домом №7.

В диспетчерской приняли вызов около восьми вечера. Иномарку 2008 года выпуска тушили два расчета, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В машине сгорели узлы и агрегаторы по всей площади. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, также 23 июля в Петровке Грязинского района вспыхнул нежилой дом. Пожар на улице Заречная случился ночью. Пламя тушили два пожарных расчета и два добровольца. Погиб 35-летний мужчина, который находился в заброшенном здании. Огонь разрушил крышу по всей площади.