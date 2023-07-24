Три суда эвакуируют в Липецке из-за угрозы минирования

В Липецке эвакуируют Правобережный, Октябрьский и Советский суды Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот понедельник, 24 июля, в Липецке эвакуировали три суда. Сообщение о минировании прислали на электронную почту Росгвардии. Правоохранители оперативно отреагировали на информацию и уведомили ведомства об угрозе.

К Советскому, Октябрьскому и Правобережному судам стянулись сотрудники экстренных служб. Специалисты выводят из зданий посетителей и работников, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы. Заседания возобновят, как только кинологи проверят помещения.

Напомним, в начале июля в областном центре сообщение о минировании получили четыре торговых центра. Специалисты проверили ТРЦ «Европа» на Советской и Стаханова, «Малибу» и «Ривьера». Клиентов и сотрудников эвакуировали из помещений. К счастью, угрозы оказались ложными.