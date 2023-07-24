Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 июля 2023 7:37

Три суда эвакуируют в Липецке из-за угрозы минирования

Сообщение прислали на электронную почту Росгвардии
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке эвакуируют Правобережный, Октябрьский и Советский суды

В Липецке эвакуируют Правобережный, Октябрьский и Советский суды

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот понедельник, 24 июля, в Липецке эвакуировали три суда. Сообщение о минировании прислали на электронную почту Росгвардии. Правоохранители оперативно отреагировали на информацию и уведомили ведомства об угрозе.

К Советскому, Октябрьскому и Правобережному судам стянулись сотрудники экстренных служб. Специалисты выводят из зданий посетителей и работников, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы. Заседания возобновят, как только кинологи проверят помещения.

Напомним, в начале июля в областном центре сообщение о минировании получили четыре торговых центра. Специалисты проверили ТРЦ «Европа» на Советской и Стаханова, «Малибу» и «Ривьера». Клиентов и сотрудников эвакуировали из помещений. К счастью, угрозы оказались ложными.