Жители Ельца сняли на видео ночное нашествие бабочек-поденок на Каракумском мосту

В Ельце наблюдали редкое явление с тысячей бабочек-поденок Фото: принтскрин видео.

Ночью этого понедельника, 24 июля, в Ельце Липецкой области наблюдали редкое явление. Жители засняли на видео нашествие бабочек-поденок на Каракумском мосту. Ролики выложили в социальные сети.

– Выглядит эпично и устрашающе, – поделился ощущениями автор поста.

Огромный рой мотыльков взвился над переправой. Тысячи насекомых врезались в лобовые стекла автомобилей и мешали обзору водителей. На отдельных кадрах кажется, будто пошел снег. По словам пользователей, поденки заполонили город. Бабочки залетали в автобусы. Дороги обсыпало крылатыми созданиями.

Ельчане пишут, что подобное нашествие мотыльков случается редко. Обычно горожане сталкиваются с массовым вылетом поденок раз в два или четыре года. В это время насекомые встречаются, чтобы спариться и отложить яйца в воде. Кстати, этот вид живет всего от нескольких часов до нескольких дней.