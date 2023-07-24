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НовостиОбщество24 июля 2023 8:31

Жители Ельца сняли на видео ночное нашествие бабочек-поденок на Каракумском мосту

Над переправой в Липецкой области летал огромный рой мотыльков
Алина ПАЛАГИНА
В Ельце наблюдали редкое явление с тысячей бабочек-поденок

В Ельце наблюдали редкое явление с тысячей бабочек-поденок

Фото: принтскрин видео.

Ночью этого понедельника, 24 июля, в Ельце Липецкой области наблюдали редкое явление. Жители засняли на видео нашествие бабочек-поденок на Каракумском мосту. Ролики выложили в социальные сети.

– Выглядит эпично и устрашающе, – поделился ощущениями автор поста.

Огромный рой мотыльков взвился над переправой. Тысячи насекомых врезались в лобовые стекла автомобилей и мешали обзору водителей. На отдельных кадрах кажется, будто пошел снег. По словам пользователей, поденки заполонили город. Бабочки залетали в автобусы. Дороги обсыпало крылатыми созданиями.

Ельчане пишут, что подобное нашествие мотыльков случается редко. Обычно горожане сталкиваются с массовым вылетом поденок раз в два или четыре года. В это время насекомые встречаются, чтобы спариться и отложить яйца в воде. Кстати, этот вид живет всего от нескольких часов до нескольких дней.