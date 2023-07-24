В Липецке эвакуировали два торговых центра из-за угрозы минирования

В Липецке сообщения о минировании получили два ТЦ и административные учреждения Фото: Юлия КЛЮЕВА

Этим утром, 24 июля, в Липецке эвакуировали два торговых центра и несколько административных учреждений. Как стало известно lipetsk.kp.ru, ТРЦ по улице Студеновская и на Заводской площади получили сообщения о минировании.

Посетителей вывели из помещений. К зданиям приехали сотрудники экстренных служб. На данный момент специалисты проверяют торговые центры на взрывоопасные предметы.

Напомним, в этот понедельник из-за угрозы минирования работу приостановили в трех судах областного центра. Письма прислали на электронную почту Росгвардии. Специальные службы стянулись к Октябрьскому, Советскому и Правобережному судам. Всех, кто находился в зданиях, эвакуировали. Стражи порядка исследуют помещения на подозрительные предметы.