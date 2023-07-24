Подростки 13 и 16 лет пострадали в ДТП за двое суток в Липецкой области

За двое суток в аварии попали два подростка Фото: Алина ПАЛАГИНА

За двое суток в Липецкой области в ДТП пострадали два подростка. В пятницу, 21 июля, на улице Баумана областного центра 13-летний мальчик на кроссовом мотоцикле «RAPTOR ZR – 20» попал под колеса иномарки.

По предварительным данным, 26-летний водитель «Рено Логан» врезался в двухколесный транспорт на перекрестке. Ребенок попал в больницу.

В субботу, 22 июля, на улице Машиностроителей в Лебедяни травмы получил 16-летний парень. Предварительно, юноша на самокате не уступил дорогу «Ладе Калине».

За рулем легковушки сидел 32-летний автомобилист. Несовершеннолетнего увезли в областную клиническую больницу.

В минувшее воскресенье, 23 июля, в аварию попал квадроциклист. В селе Карамышева на улице Лесная 18-летний житель на «Sportsman» столкнулся со столбом линии электропередач. Пострадали водитель и его 18-летний пассажир. Парней доставили в медучреждение.