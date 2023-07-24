Четыре человека пострадали в аварии с «Богданом-2110» и «Форд Фокусом» под Липецком

Водитель и трое пассажиров "Богдана" пострадали в ДТП с "Форд Фокусом" Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувшее воскресенье, 23 июля, в аварии в Добровском районе пострадали четыре человека. Предварительно, около двух часов дня на трассе «Липецк – Борисовка» 25-летний водитель «Форд Фокуса» не справился управлением.

Машина врезалась в автомобиль «Богдан-2110», за рулем которого сидел 25-летний парень. В результате столкновения травмы получили автомобилист и трое пассажиров «десятки», сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Пострадавших доставили в больницу.

В тот же день на подъезде к Липецку в ДТП попала 24-летняя девушка на «Киа Рио». Водитель не удержала управление. Машина угодила в кювет. Пострадала автомобилистка и 23-летняя пассажирка.

Также в воскресенье ЧП на дороге случилось в Лев-Толстовском районе. 49-летний мужчина на ВАЗ-2109 вылетел с трассы. Водитель и 29-летняя пассажирка получили травмы.