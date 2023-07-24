В центре Липецка появятся 400 деревьев и 800 кустарников за 25 миллионов рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

Управление главного смотрителя ищет подрядчика, который озеленит улицы Липецка. На это из городского бюджета выделят 25 миллионов рублей. Работы нужно выполнить до 1 ноября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в первую очередь организации предстоит снести сухие деревья, избавиться от пней с красных линий улиц Советской, Гагарина, Водопьянова, Ленина, проспекта Победы, площади Ленина-Соборная.

С середины сентября новый фронт работ – посадить 401 дерево и 800 кустарников. Так, на Советской и проспекте Победы появятся 88 новых лип, 17 декоративных кленов и 55 саженцев черешчатого дуба. На Космонавтов – 100 лип, 2 ели и 8 кленов. Площадь Революции украсят 5 яблонь, 3 голубые ели и плакучие ивы. Также голубые ели и яблони посадят на улице Ленина и в сквере на улице Ворошилова.

На улице Горького липчане будут любоваться липами, кленами, декоративными яблонями, кустами спиреи и живой изгородью из кустов кизильника. На площади Петра Великого – кустами спиреи нескольких сортов, яблонями, горными соснами, скальным можжевельником.