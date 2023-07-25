Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 июля 2023 6:54

Наркоконтроль нашел более 30 растений мака во дворе дома жителя Липецкой области

Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы за выращивание мака под Липецком
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Наркоконтроль нашел 31 растение мака во дворе 44-летнего мужчины под Липецком

Наркоконтроль нашел 31 растение мака во дворе 44-летнего мужчины под Липецком

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области полицейские нагрянули к мужчине, который выращивал мак. Растения, содержащие наркотики, обнаружили на приусадебном участке во дворе дома в Усманском районе. Оказалось, что 44-летний местный житель несколько месяцев назад высадил запрещенную культуру и ухаживал за ней.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники наркоконтроля изъяли 31 растение мака, что считается крупным размером. Усманец признался, что выращивал мак для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Максимальное наказание по статье – до 2 лет лишения свободы. Расследование продолжается.