10-летние мальчик и девочка пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон» под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В понедельник 24 июля в Липецкой области в ДТП пострадали 10-летние мальчик и девочка. Авария произошла в Задонском районе на трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, при повороте на перекрестке 45-летний водитель «Мицубиси» не уступил дорогу «Форду». Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получили школьники из второй иномарки. Дети в больнице.

В тот же день в Липецке на улице Баумана 47-летний мужчина за рулем «Мерседеса» въехал в стоящий «Хендэ Солярис». Пострадала 70-летняя пассажирка второго автомобиля. Ей понадобилась помощь медиков.

В Данковском районе на автодороге Данков-Теплое-Воскресенское «Лада-Приора» вылетела в кювет. Предварительно, 47-летнего водитель легковушки не справился с управлением. Его доставили в больницу.