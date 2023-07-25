Неизвестный водитель протаранил «Киа» и скрылся с места ДТП

В Липецкой области полицейские ищут водителя, который устроил ДТП и скрылся Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 24 июля в Липецкой области неизвестный водитель устроил ДТП. Вечером в Грязинском районе на автодороге Орел-Тамбов кто-то въехал в автомобиль «Киа» и скрылся с места аварии. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадала 37-летняя женщина за рулем иномарки. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили. Полицейские ищут нарушителя.

В Грязях на улице 9 Мая 34-летний водитель «Киа-Рио» наехал на 3-летнего ребенка. Малыша доставили в больницу. Там его осмотрели врачи. К счастью, серьезных травм у мальчика не обнаружили.

Напомним, что в Задонском районе в ДТП пострадали школьники 10 лет - мальчик и девочка. Они были пассажирами «Форда», в который въехал «Мицубиси». Подробности аварии здесь.