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НовостиОбщество25 июля 2023 12:54

Житель Липецка пожаловался в антимонопольную службу на SMS-рассылку от службы доставки

Липецкое УФАС оштрафовало на 100 тысяч рублей сервис доставки за SMS-сообщение
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липецкое УФАС оштрафовало на 100 тысяч рублей сервис доставки за SMS-сообщение

Липецкое УФАС оштрафовало на 100 тысяч рублей сервис доставки за SMS-сообщение

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Онлайн-сервис доставки оштрафовали на 100 тысяч рублей за SMS-сообщение с промокодом. Компания нарушила Закон о рекламе, сообщили в Липецком УФАС.

На организацию в антимонопольный орган пожаловался житель областного центра. Он сообщил, что отказался от рассылки рекламы на свой номер телефона, но все равно получил SMS. В компании подтвердили отправку сообщения без согласия липчанина и добавили, что произошла техническая ошибка. При этом доказательств системного сбоя они не предоставили.

Напомним, что УФАС возбудило дело из-за мелкого шрифта в рекламе одного из банков. В ролике говорилось об эквайринге с комиссией в 1%. Информацию о дополнительных условиях дали в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. Подробности здесь.