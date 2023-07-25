Кто останется без питьевой воды в Липецке 26 июля

Холодную воду отключат на 12 улицах Липецка в среду 26 июля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 26 июля 12 улиц Липецка останутся без холодной воды. Ее отключат из-за работ – специалисты будут ремонтировать сети.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в районе Сырского Рудника по улицам Исполкомовская, 1, 1а-е, 1е ст2, 3, 3а, 3б, 5, 7, 7а; Базарная, 3а; Юношеская, 1/1, 1/2, 1/3; Металлистов, 4, 4а; Геологическая, 7; Ударников, 13, а также в частном секторе по улице Базарная. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, во всех домах района может уменьшиться напор воды.

На этот же период времени воду отключат по улицам Октябрьская, 28, 30, 32, 53 ст.1, 49/2, 53 ст. 2, 51а, 51б, 51Д, 49, 49/3; Литаврина, 2, 8; Первомайская, 3, 35, 35а; Балмочных, 50, Тельмана, 90, 92, а также на улице Пролетарская в селе Сырское.

Воду подвезут по адресам: Металлистов, 4; Балмочных, 50; Октябрьская, 49 и по заявкам жителей. Подробности по телефонам: *6048, 236-048.