В Липецке в ДТП со столбом пострадал 36-летний мужчина из «Хендай»

Водитель «Хендай» вылетел с дороги и врезался в столб на Студеновской в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 25 июля «Хендай» влетел в столб в Липецке. Авария произошла около 14.00 у дома №129 по улице Студеновская. Предварительно, 36-летний водитель иномарки не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в опору освещения.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, мужчина получил травмы. Его доставили в больницу. У автомобиля помят передний бампер.

Жителей Липецка и области просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье и сохранность имущества, но и жизни других людей.

В случае происшествия обращаться по номеру «112». Звонки принимаются круглосуточно.