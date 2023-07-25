РЖД изменит график движения поезда между Липецком и Воронежем в августе Фото: Юлия КЛЮЕВА

В августе изменится график поезда «Воронеж-Липецк». Планировалось, что железнодорожный транспорт будет курсировать между городами 13 и 27 августа. В итоге даты изменили, сообщили в пресс-службе пригородной пассажирской компании «Черноземье» РЖД.

6 и 20 августа поезд №7141 из Воронежа в 7.55, а прибудет в Липецк в 9.43. Поезд №7142 «Липецк – Воронеж-1» отправится в обратный путь в тот же день в 17.51. Электричка вернется в соседний город в 19.34.

Напомним, что скоростной поезд между Липецком и Воронежем запустили в этом году. Первый пробный рейс стартовал 25 июня. Стоимость билета составляет 353 рубля без учета льгот. В конце лета эксперты проанализируют работу маршрута. От их заключения будет зависеть дальнейшее расписание электрички.