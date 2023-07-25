На каких улицах Липецка отключат свет в среду 26 июля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 26 июля в Липецке отключат свет. Причина тому – ремонтные работы на сетях.

С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Гражданская, 1а; Адмирала Макарова, 18, 18а, 20; Железнякова, 26 – 42; Добровская, 101а; Бурлакова, 38а; Патриотическая, 88 - 132. Проезд Боевой, 11, 13, 15, 17, 18 - 24, 24а, 28а.

Как сообщили в «Россети Центр», дополнительную информацию об отключениях липчане могут узнать по бесплатному телефону 8-800-220-0-220. Звонки принимаются круглосуточно.

Напомним, что в тот же день отключат холодную воду. Подачу ресурса ограничат в районе Сырского Рудника, в центре Липецка, а также в селе Сырское. Без питьевой воды останутся жители 12 улиц города. Подробности здесь.