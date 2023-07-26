В Липецке мужчине грозит до 6 лет тюрьмы за ворованные продукты и ноутбук

32-летнего жителя Липецка осудят за 22 кражи из магазинов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 32-летнего мужчину, который совершил 22 кражи. Злодей обворовывал магазины, машины и обчистил чужую банковскую карту. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, с июня 2022 по февраль 2023 года обвиняемый похищал алкоголь, кофе, бытовую химию, сыры, колбасы, игрушки. Украденное он продавал, либо оставлял себе. Сумма ущерба составила 72 тысячи рублей.

Также полицейские установили, что липчанин похитил ноутбук за 29 тысяч из салона «Лады-Гранты», припаркованной у дома по улице Огнева на ЛТЗ. А 13 марта этого года прибрал к рукам забытую банковскую карту и оплатил ею покупки. Владелица кредитки лишилась тысячи рублей.

В настоящее время фигурант находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.