МЧС предупреждает о сильном южном ветре в Липецкой области в среду 26 июля

В Липецкой области ожидается сильный ветер Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителей Липецкой области предупреждают о сильном ветре в эту среду 26 июля. Непогода может обрушиться в ближайшие 2-4 часа. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, усилится южный ветер. Ожидаются порывы до 17 м/с.

Напомним, что во время сильного ветра лучше не выходить из дома. Оказавшись на улице, поспешите укрыться в подъездах зданий или в подземных переходах. Не стоит прятаться за остановочными павильонами, рекламными щитами. Опасно стоять под линиями электропередач, а также подходить к оборванным проводам. При скачках напряжения в квартире немедленно обесточьте бытовые приборы.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.