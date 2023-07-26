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НовостиПроисшествия26 июля 2023 7:25

В Липецкой области ВАЗ вылетел с дороги и опрокинулся

Под Липецком в ДТП с перевернувшимся ВАЗом пострадала 24-летняя девушка
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком в ДТП с перевернувшимся ВАЗом пострадала 24-летняя девушка

Под Липецком в ДТП с перевернувшимся ВАЗом пострадала 24-летняя девушка

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Во вторник 25 июля в Липецкой области перевернулся ВАЗ. ДТП случилось в Лебедянском районе. На автодороге Лебедянь-Большой Верх-Яблонево 24-летняя водитель легковушки превысила скорость и не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги и опрокинулась. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, девушку доставили в больницу. Медики оказали ей помощь и отпустили.

В тот же день в селе Верхний Телелюй Грязинского района в аварию попал 68-летний водитель ВАЗа. Автомобиль тоже съехал с проезжей части и перевернулся. Пенсионера госпитализировали.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других людей.