Ксения Казакова стала начальником департамента физкультуры и спорта Липецка

Ксения Казакова стала начальником департамента физкультуры и спорта в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Ксения Казакова возглавила департамент физкультуры и спорта в Липецке. На посту начальника она сменила Александру Кузнецову, работавшую на этом месте с 2020 года. Александру назначили директором СК «Звездный».

Ксения Казакова окончила Московский государственный институт культуры по специальности «Журналист», а также факультет физической культуры и спорта Московской государственной академии физической культуры. Она является основателем бегового сообщества и президентом Федерации триатлона Липецкой области.

- Ранее принимала участие в организации крупнейших спортивно-массовых мероприятий России, таких как чемпионат мира по легкой атлетике, Мировая Лига по водному поло, Финал чемпионата России по волейболу, - сообщили в пресс-службе мэрии.