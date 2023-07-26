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НовостиОбщество26 июля 2023 7:40

Ксения Казакова стала начальником департамента физкультуры и спорта Липецка

Ее предшественница возглавила СК «Звездный»
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Ксения Казакова стала начальником департамента физкультуры и спорта в Липецке

Ксения Казакова стала начальником департамента физкультуры и спорта в Липецке

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Ксения Казакова возглавила департамент физкультуры и спорта в Липецке. На посту начальника она сменила Александру Кузнецову, работавшую на этом месте с 2020 года. Александру назначили директором СК «Звездный».

Ксения Казакова окончила Московский государственный институт культуры по специальности «Журналист», а также факультет физической культуры и спорта Московской государственной академии физической культуры. Она является основателем бегового сообщества и президентом Федерации триатлона Липецкой области.

- Ранее принимала участие в организации крупнейших спортивно-массовых мероприятий России, таких как чемпионат мира по легкой атлетике, Мировая Лига по водному поло, Финал чемпионата России по волейболу, - сообщили в пресс-службе мэрии.